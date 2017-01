Foto: © Peter Jörg Für Bio schwitzen Am 30. Oktober 2016 galt es für einige von uns im bio verlag : Laufschuhe schnüren, die spannend, vorfreudige Stimmung kurz vorm Startschuss genießen und uns mental auf unsere jeweiligen Etappen vorbereiten. Denn zusammen mit unseren treuen Schrot&Korn Lesern nahmen wir an dem diesjährigen Frankfurt Marathon teil und stellten so in fünf Staffeln insgesamt 20 motivierte Sportler von 18 bis 62 Jahren an den Start. Dabei liefen wir - dank entsprechender Trikots - alle im Zeichen der BioRunner, einer Gruppe, die aus Spaß am Laufen und an Bio mittlerweile zum 12. Mal am Frankfurt Marathon teilnimmt. Nachdem sich die einzelnen Staffeln gebildet und alle Läufer sich an ihren jeweiligen Startpositionen aufgestellt hatten, begann der drittgrößte Marathon Deutschlands. Unser Fazit? Anstrengend, aufregend, spannend und definitiv eine Wiederholung wert! Vielleicht sind Sie ja das nächste Jahr mit dabei?